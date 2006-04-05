Швеція дасть Україні 3,5 мільйона доларів

Уряд Швеції надасть Україні грант у розмірі 3,5 млн. дол. в рамках проекту Світового банку «Вдосконалення системи соціальної допомоги в Україні». Про це УНІАН повідомили в прес-службі СБ.

Як сказано в повідомленні, на 7 квітня 2006 року заплановано підписання Угоди про надання цього гранту міністром економіки України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і директором Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Полом БЕРМІНГХЕМОМ.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2005 року в Києві була підписана Угода про позику (Проект вдосконалення системи соціальної допомоги) між Україною і Міжнародним банком реконструкції і розвитку. У лютому 2006 року Верховна Рада України ратифікувала цю Угоду.

Угодою передбачається фінансування проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги”. Планується підвищення можливості 754 місцевих підрозділів соціального захисту надавати якісні послуги клієнтам шляхом реалізації організаційних і технологічних реформ, направлених на створення єдиної структури з раціоналізованими і інтегрованими робочими функціями.

Крім того, передбачається вдосконалення, моніторинг і оцінка політики соціального захисту, інформування громадськості. Заплановано розширення можливостей Міністерства праці і соціальної політики в розробці політики надання соціальної допомоги з системним підходом до моніторингу результатів програм і наслідків такої політики; а також розробляти і проводити комплексну інформаційно-просвітницьку кампанію з питань реалізації програм і політики надання соціальної допомоги.

Угодою передбачено інституційний розвиток, зміцнення потенціалу Міністерства праці і соціальної політики з метою надання йому можливості належним чином виконувати свої обов`язки, зокрема: моніторинг якості впровадження нової моделі стандартного підрозділу і фідуціарних аспектів Проекту, зокрема надання допомоги, навчання, забезпечення устаткуванням для зміцнення потенціалу персоналу міністерства, його комп`ютеризованої системи обліку і аудиторської перевірки Проекту.

Очікується, що Проект буде завершено до 30 червня 2008 року.

Міжнародний банк реконструкції і розвитку погоджується надати для реалізації Проекту суму, що дорівнює 99 млн. 400 тис. дол. США на умовах, які визначає або на які посилається Угода про позику.

Україна зобов`язується сплатити МБРР одноразову комісійну плату в розмірі одного відсотка (1%) від суми позики, збір за зобов`язаннями у розмірі трьох чвертей від одного відсотка (3/4 від 1%) річних від основної суми позики, яка залишилася не знятою; відсотки на основну суму позики, зняту і не погашену, за ставкою, визначеній для кожного періоду нарахування відсотків, яка дорівнює базовій ставці LIBOR плюс сумарний спред LIBOR.

Україна повертатиме основну суму позики згідно з графіком погашення з 15 травня 2011 року до 15 листопада 2025 року.