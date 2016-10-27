Під час підозрілого візиту Савченко до Москви нардеп прогулялася Красною площею (відео)

Після винесення вироку українцям Карпюку і Клиху вона попрямувала в українське посольство, передає російський пропагандистський канал РЕН ТВ.

Також російські прокремлівські сайти опублікували відео прогулянки нардепа центром Москви.

Читайте також"Довелося їхати по інструкції особисто": як у соцмережах відреагували на поїздку Савченко до МосквиКрім того, Савченко відмовилася від спілкування з російськими журналістами.

Раніше УНІАН повідомляв, що Савченко їздила в Росію на засідання Верховного Суду РФ, де заслухали апеляцію на вирок українцям Станіславу Клиху і Миколі Карпюку.