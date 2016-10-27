Мочанов розповів подробиці загибелі сина Януковича: це відбулося на очах людей, які не могли витягнути його

Про це він розповів в ефірі каналу skypin.ua.

За словами Мочанова, йому розповіли обставини загибелі сина колишнього президента люди, що були з Януковичем-молодшим у момент його смерті.

"Проблема тієї конкретної ситуації була в тому, що лід прозорий, немає снігу зверху. Коли машина почала провалюватися, перші люди з "мультивена" вискочили, вони навіть ніг не замочили – здвинули двері і вискочили на лід. Оскільки Янукович-молодший був за кермом, і машина провалилася саме на перше ліве колесо, там глибина була 40 метрів…і коли вона (машина-ред.) вже полетіла туди, десь по дорозі він (Віктор – ред.), судячи з усього, виринув, підняв голову і не побачив дірки. Був би сніг, був би лід темний, було б видно, куди спливати. А так скрізь однаково світло, плюс, мабуть, у людини була істерика. І Він бився головою, намагаючись пробити собі лід в 12 метрах від дірки, яка залишилася від машини. По суті, це відбулося на очах людей, які не могли запірнути, проплисти і витягнути його", – розповів Мочанов.

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