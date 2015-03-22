У Росії на Байкалі загинув Янукович-молодший

Трагічно загинув Віктор Вікторович Янукович. Загинув так, як і жив, - за кермом автомобіля", - написав Нестор Шуфрич в соцмережі, повідомляє прес-служба депутата. При цьому він не повідомив про обставини і місце загибелі Януковича-молодшого.

Раніше 22 березня з'явилися суперечливі повідомлення про загибель Януковича-молодшого на озері Байкал у Росії. У Міністерстві закордонних справ кілька годин тому не мали інформації про долю сина колишнього президента.

Російські ЗМІ з посиланням на МНС Росії стверджували, що в ДТП на Байкалі помер москвич Віктор Давидов, якому так само, як і Януковичу-молодшому, було 33 роки.

Разом з тим ті ж джерела вказували, що прізвище "Давидова" до укладення шлюбу з Віктором Януковичем мала його дружина Людмила Янукович.