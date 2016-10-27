На Дніпропетровщині влаштують різдвяний бал для учасників АТО та волонтерів

У Дніпропетровській області проведуть різдвяний бал для учасників АТО та волонтерів. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської ОДА.

Зазначається, що бал «Мужність та грація» відбудеться 24 грудня у БК «Шинник» у Дніпрі. Учасники змагатимуться за звання кращої танцювальної пари

«Лунатиме класична музика, танцюватимуть віденський вальс, полонез, танго. Виступатимуть як новачки – бійці АТО, волонтери, так і майстри танцю. Для всіх гостей заходу – майстер-класи, фуршет та концерт», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області вирішили запровадити патріотичні уроки для дорослих. Зазначається, що лекції у комунальних закладах та держустановах проведуть волонтери, викладачі та артисти.

Таку ініціативу в облдержадміністрації пояснили, що попри те, що подібні уроки діють для дітей, після скандалу у опері міста стало зрозуміло, що дорослі потребують багатьох роз'яснень.