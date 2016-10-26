На Дніпропетровщині запровадять уроки патріотизму для дорослих після скандалу в місцевій опері

У Дніпропетровській області вирішили запровадити патріотичні уроки для дорослих, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що лекції у комунальних закладах та держустановах проведуть волонтери, викладачі та артисти.

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Таку ініціативу в облдержадміністрації пояснили, що попри те, що подібні уроки діють для дітей, після скандалу у опері міста стало зрозуміло, що дорослі потребують багатьох роз'яснень.

Нагадаємо, що у Дніпрі відвідувачка театру вдарила іншого глядача. Це сталося на балконі, коли між жінкою та чоловіком у військовій формі зав'язалась суперечка. У поліції з'ясували, що конфлікт спалахнув ще до початку вистави. У холі нападниця почала ображати чоловіка у військовій формі, що прийшов на спектакль із дружиною. Жінка почала ображати учасників АТО та кричати про "русский мір".

Пізніше дії жінки у соцмережах підтримала актриса цього театру. Співачка хору, Катерина Фондуроко, у коментарях у соцмережі навіть зловтішалася, що боєць АТО мало отримав. Такі коментарі хористки обурили дніпрян і керівництво театру одразу на це відреагувало - її вже звільнили.