30 жовтня в Голосіївський монастир Києва прийдуть десятки тисяч віруючих

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", святкова Божественна літургія в Голосіївському монастирі почнеться о 08.00.

«30 жовтня грецька делегація подарує ікону і черевичок від святих мощей святителя Спиридона Триміфунтського. Святиню привезуть настоятель собору святого Спиридона Триміфунтського (Керкіра, Греція) перший секретар Керкірський, Паксійській і Діапонтійських островів Митрополії архімандрит Іустінос (Константас) і архімандрит Агафон Дацьйос. У цей день, за традицією, двері обителі будуть відкриті майже добу, вже вночі сюди починають прибувати десятки тисяч людей - це кияни, паломники з усієї України, з ближнього і далекого зарубіжжя. Вони приїжджають, щоб помолитися і поклонитися матінці Аліпії в день її преставлення», - розповів намісник Голосіївського монастиря архімандрит Ісаакій (Андронік).

Офіційну делегацію в Україні супроводжує виконавчий директор Благодійного фонду "Православний спадок України на Святій Горі Афон" Андрій Ус.

Також цього дня після Божественної літургії буде відслужена панахида по матінці Аліпії. Далі відбудеться традиційна святкова трапеза для паломників - роздача відомого монастирського частування на честь пам'яті матінки.

«Матінка Аліпія залишила заповідь:«Приходьте до мене, кричіть, і я почую». І люди приходять з життєвими проханнями і потаємними молитвами, відчуваючи любов матінки, її допомогу. Нікого вона не залишає без розради, молячись перед Господом за усіх нас. Через матінку Аліпію люди приходять до Бога», - зазначив намісник монастиря отець Ісаакій.

За даними Голосіївського монастиря, в 2015 році, в день пам'яті матінки Аліпії, монастир відвідали близько 100 тисяч віруючих.

*** Монахиня Аліпія народилася 16 березня (3 березня - за старим стилем) 1905 року. Була пострижена в чернецтво в 1940-х роках в Києво-Печерській лаврі.

За покірливе несення скорбот і численні духовні подвиги Господь дарував їй дар зцілення і прозорливості.

У 1979 році монахиня Аліпія оселилася на руїнах знищеної в 1926 році Голосіївської пустелі, де несла свій духовний подвиг. Сюди до неї приходило безліч людей з проханнями про зцілення і духовну допомогу.

30 жовтня 1988 року монахиня Аліпія відійшла до Господа і була похована на Лісовому кладовищі міста Києва.

18 травня 2006 року по благословенню предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Володимира тіло блаженної стариці перепоховали в Голосіївському монастирі, в усипальниці під храмом на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело».

Матушка Аліпія поки не зарахована до лику святих, водночас її шанування можна порівняти з шануванням православними християнами Матрони Московської.

Дні поминання черниці Аліпії відбуваються 30 числа кожного місяця (у лютому - 28 числа), 30 жовтня, 16 березня, 18 травня, 30 серпня.

*** Серед християн усього світу, святитель святитель Спиридон вважається швидким помічником і покровителем у важких життєвих ситуаціях. Також святитель Спиридон відгукується на молитви тих, хто відчуває фінансові труднощі.