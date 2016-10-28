ЗМІ: Ростовський суд не зможе організувати допит Януковича по відеозв'язку про розстріли на Майдані

Про це РИА Новости повідомив представник суду.

Раніше Україна направила запит російській стороні щодо проведення цього допиту. Мін'юст РФ підтвердив отримання цього звернення. У свою чергу російське відомство направило запит про проведення допиту Януковича і Шуляка по відеозв'язку в ростовський суду, який має ухвалити рішення про організацію процесуальних дій.

"У Совєтський районний суд надійшли судові доручення Святошинського районного суду міста Києва про проведення шляхом відеоконференцзв’язку допиту як свідків Шуляка С. М. і Януковича В. Ф. та про вручення їм пам'ятки про права і обов'язки. Судові доручення були повернуті без виконання, оскільки в Совєтському районному суді відсутня технічна можливість проведення засідань з використанням системи відеоконференцзв’язку", — пояснили в суді.

У суді також додали, що у дорученні не зазначено місця проживання Шуляка і Януковича, тому пам'ятки про права та обов'язки зазначених осіб вручити їм не представляється можливим.

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Як повідомляв УНІАН, Святошинський райсуд Києва, який розглядає справу стосовно п'ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» за звинуваченням у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, в травні цього року вирішив допитати в режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі.

12 вересня адвокат Януковича Віталій Сердюк висловив сподівання, що допит екс-президента відбудеться до кінця осені, після узгодження всіх процесуальних і технічних моментів.