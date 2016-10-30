Мільйонер зі списку найбагатших українців: після публікації декларацій відчув себе "лохом"

Фігурант списку найбагатших людей України від журналу Forbes, голова наглядової ради Global Spirits Євген Черняк заявив, що після оприлюднення декларацій українських чиновників відчув себе «лохом».

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«Як багаторічний учасник списку Форбс офіційно заявляю: після опублікування електронних декларацій українських чиновників всі учасники списку Форбс відчули себе лохами!», - написав Черняк у своєму Facebook.

«Пропоную журналістам зробити новий рейтинг, що складається з тих чиновників, які максимально збагатилися після майдану. Це обчислюється математичним методом і звіркою декларацій, поданих до Майдану (2 роки тому) і сьогоднішніх ,електронних... Тема декларацій закрита. Залишилося сплатити з задекларованого податки», - додав він.

Нагадаємо, в опублікованих минулого тижня деклараціях деяких чиновників серед іншого була вказана приватна церква і 130 мільйонів гривень готівкою.