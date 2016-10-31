Климпуш-Цинцадзе задекларувала 163 тисяч гривень доходу за 2015 рік

Про це йдеться у її електронній декларації, оприлюдненій у відкритому доступі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

З цієї суми заробітна плата Климпуш-Цинцадзе за основним місцем роботи становила 80 тис. 474 грн, кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, – 80 тис. 559 грн.

Її чоловік Арчіл Цинцадзе отримав 1 млн 677 тис. 300 грн. З них дохід від підприємницької діяльності – 622 тис. 687 грн. Дохід від відчуження рухомого майна - 918 тис. грн, проценти – 62 тис. 400 грн, заробітна плата за основним місцем роботи – 24 тис. грн, зарплата, отримана за сумісництвом, – 50 тис. 213 грн.

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Готівкою віце-прем'єр-міністр має 23 тис. дол., її чоловік – 30 тис. євро.

Згідно з декларацією, Климпуш-Цинцадзе має квартири площею 78 кв. м та 125,3 кв. м, гараж площею 19,3 кв. м. Крім того, зазначається, що вона отримала у спадщину земельну ділянку в м. Мукачеве площею 1 тис. кв. м.

За інформацією в декларації, Климуш-Цинцадзе не володіє транспортними засобами, її чоловік має Toyota RAV4 та Mercedes-Bens GL 350 SDI 4matic.