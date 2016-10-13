Віце-прем’єр: Дискусія між інституціями ЄС затримує рішення про безвіз для України

Про це вона сказала власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі за результатами зустрічей у Європейській комісії.

За словами Климпуш-Цинцазде, вона зустрілася з першим віце-президентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом та європейським комісаром із питань міграції та внутрішніх справ Дімітрісом Аврамопулосом.

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«Ці зустрічі стосувалися головних питань нашого політичного порядку денного, який пов’язаний із безвізовим режимом. Питання, яке обговорювалося, полягає в тому, як швидко європейські інституції готові між собою владнати прийняття рішення щодо механізму тимчасового призупинення безвізового режиму стосовно третіх країн. І тоді можна буде швидко просуватися вперед у прийняті рішення щодо надання безвізового режиму Україні. Це єдина причина затримки на шляху до безвізового режиму, адже об’єктивно ми виконали всі умови», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Водночас український посадовець деталізувала, що наразі основна дискусія в питанні механізму тимчасового призупинення йде між інституціями ЄС – Радою, Парламентом та Комісією. «Діалог дуже активний, бурхливий і дуже перемінливий. Усі сподіваються на якомога швидке вирішення цього питання, але ніхто не може вказати часові рамки», – наголосила вона.

Також ще невідома дата засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС, на якому має бути затверджена переговорна позиція Ради на тристоронніх міжінституційних переговорах. «Позитивом є те, що немає прив’язки України до якоїсь іншої країни. Я сподіваюся, що європейські інституції й політики приймуть відповідальне рішення, яке буде відповіддю на повне виконання Україною всіх критеріїв щодо безвізового режиму й це відбудеться цієї осені, як це й передбачалося», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Після того, як Рада затвердить переговорну позицію щодо надання Україні безвізового режиму, будуть розпочаті так звані міжінституційні переговори між Радою, Парламентом та Комісією. Після цього рішення має бути ухвалено Радою ЄС та Європейським парламентом загалом.