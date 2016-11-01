У Харкові затриманому на кордоні з РФ активісту Антимайдану унеможливили звільнення під заставу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, затриманому вчора ввечері, 31 жовтня, Логвінову оголосили про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

За відомостями прокуратури, сьогодні, 1 листопада, йому оберуть запобіжний захід. У відомстві наголосили, що для підозрюваних за ст. 109 ККУ закон передбачає безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 жовтня, одразу після звільнення під заставу з СІЗО Логвінова затримали на кордоні з Росією.

Довідка УНІАН. У Харкові член виконкому об’єднання "Віче Харків" Логвінов у березні 2014 року був організатором проведення так званого "референдуму-віче", на який виносилося питання федералізації України.

Упродовж більше 2 років він перебував в установах Державної кримінально-виконавчої служби за організацію масових заворушень, звідки 31 жовтня був звільнений за ухвалою Київського районного суду Харкова після сплати застави у розмірі понад 200 тис. грн.