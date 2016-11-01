Звільнений учора судом Харкова прихильник "русского мира" намагався втекти до Росії (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України (ДПСУ), прикордонний наряд Харківського загону виявив особу, яка рухалася у бік кордону, вчора, 1 листопада, близько 21:00 та негайно вирушив на затримання.

За відомостями ДПСУ, невідомого зупинили за кілька десятків метрів від держрубежу на напрямку російського населеного пункту Журавлівка. При собі чоловік мав довідку про звільнення. Виявилося, що впродовж більше 2 років він перебував в установах Державної кримінально-виконавчої служби за організацію масових заворушень, звідки лише вчора, 31 жовтня, був звільнений по ухвалі Київського районного суду Харкова. При цьому звільнили його після сплати застави у розмірі понад 200 тис. грн.

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Про цей факт повідомлено співробітників Нацполіції та інших правоохоронних органів. Після проведення процесуальних заходів затриманого буде передано до Дергачівського райсуду Харківської області.

Як повідомляли харківські ЗМІ, вчора, 31 жовтня, під заставу у 206,7 тис. грн був звільнений Єгор Логвинов, який у березні 2014 року в Харкові організовував сепаратистський референдум. Чоловік був обвинувачений в організації масових заворушень.