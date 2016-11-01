Завтра в Москві відбудеться перше засідання суду у справі директора Бібліотеки української літератури

Про це УНІАН повідомив її адвокат Іван Павлов.

«Завтра 2 листопада о 15:00 в Міщанському суді Москви відбудеться перше засідання у кримінальній справі директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної», - сказав Павлов.

Він відзначив, що захист не бачить підстав для закриття процесу від громадськості, і сподівається, що суд проведе засідання у відкритому режимі.

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Крім церемоніальних процедур (встановлення особи підсудної, роз'яснення прав і дозвіл відводів), на засіданні планується заслухати державних обвинувачів, які мають викласти пред'явлене Шаріної обвинувачення. Після цього підсудну мають запитати, чи зрозуміло їй обвинувачення і чи визнає вона свою вину, а захисту мають надати можливість коротко викласти своє ставлення до обвинувачення.

«На відміну від юридичної мови, якою ми будемо говорити завтра, мовою ботаніки моє ставлення до обвинувачення звучало б так: незрілий плід суцвіття абсурду і цинізму», - сказав Павлов.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук відбувся вдома у директора бібліотеки Шаріної.

30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт, рішенням російських судів арешт неодноразово продовжувався. Слідчі заявили, що вона нібито поширювала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

14 грудня 2015 року відбулися обшуки у трьох співробітників бібліотеки.

31 березня цього року стосовно Шаріної відкрили другу кримінальну справу - її обвинувачують у розтраті.