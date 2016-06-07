Директору Бібліотеки української літератури в Москві висунули звинувачення за двома статтями

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, про це заявив її адвокат Іван Павлов.

За його словами, Шарину звинувачують за статтею 282 КК РФ ("збудження ненависті або ворожнечі") і двома епізодами статті 160 КК РФ (привласнення або розтрата").

Попереднє слідство у справі завершено, на наступному тижні сторона захисту почне вивчати справу, додав адвокат.

Читайте такожВлада Москви заявила, що не має "апокаліптичних" планів закривати Бібліотеку української літератури

Шаріна перебуває під домашнім арештом з 30 жовтня минулого року. Павлов заявив, що за вісім місяців слідство так і не сформулював, які саме дії директора бібліотеки повинні бути визнані злочинними.

В кінці жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури були проведені обшуки, після чого Шарину затримали і висунули звинувачення за 282 статтею.

СК повідомляв, що в бібліотеці була виявлена друкарська продукція, що містить "заклики до антиросійської і антиросійської пропаганди". Зокрема, слідчі вважають, що Шаріна поширювала серед читачів заборонені в Росії книги Дмитра Корчинського, який, як заявляють в СК, у 1990-х роках воював у Чечні на стороні бойовиків.

Звинувачення за статтею 160 були висунуті на початку квітня цього року. За версією слідства, п'ять років тому - коли проти Шаріної також було відкрито справу за 282-ю статтею - вона витрачала на свій захист кошти, призначені для виплати зарплати юристам бібліотеки.

Справу припинили через два роки - у 2013-му році. За словами адвоката Павлова, тоді з Шаріної зняли всі звинувачення і принесли їй вибачення.

Як повідомляв УНІАН, один із засновників бібліотеки Юрій Кононенко раніше розповів, що в 2007 відбувся перший розгром бібліотеки, після чого він виїхав в Україну.

Заступник голови громадської організації "Українці Москви" Валерій Семененко розповів, що Шарину призначили керівником "з метою очистити Бібліотеку української літератури від так званої бандерівської зарази". "Вона завзято взялася за це очищення, а тепер сама під жорна потрапила", - стверджує Семененко.