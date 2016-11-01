У Дніпрі в рамках спільного проекту мерії та МВС відкрили унікальний сервісний центр

У Дніпрі 1 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваковтаміський голова Борис Філатов відкрили унікальний об’єднаний центр послуг. Тут можнаотримати всі основні сервіси, які перебувають у компетенції Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), та послуги сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

Дніпро став другим після столиці містом в Україні, де функціонує сервісний центр МВС.

Центр надання послуг, що працює за принципом відкритого офісу, облаштували на другому поверсі одного з торгових комплексів міста – на проспекті Слобожанський, 31д. Тут дніпряни зможуть отримати 174 адмінпослуги.

«Спрацювала філософія поваги до людини. Тут, в одному місці, тепер надають різні послуги. Кожен з тих, хто прийде сюди, зможе отримати послугу якісно та швидко. До кінця року ще в 5 містах з'являться комбіновані сервісні центри, як у Дніпрі», – сказав Арсен Аваков.

Міністр наголосив, що його відомство має з владою Дніпра налагоджений діалог.

У свою чергу мер Дніпра Борис Філатов підкреслив, що проект унікальний тим, що його вдалося запустити в рекордно короткі терміни – за півтора місяця.

«Це унікальна подія. Радий, що пілотний проект запущений саме в Дніпрі. Ми об'єднали зусилля з центральними органами влади. У центрі можна отримати послуги з 7 різних напрямів. Наше місто підтвердило, що є флагманом реформування», – зазначив Борис Філатов. Він також подякував ЯніціМерило, яка виконує обов’язки заступника міського голови Дніпра, за її роботу над центром.

Унікальний центр є проектом нового зразка. Він здатний зробити велику кількість затребуваних послуг більш доступними для населення. Надалі якомога більша їхня кількість надаватиметься без участі чиновників. У центрі працює спеціально підготовлений персонал, орієнтований на клієнта. Конкурс на посаду тут – 60 осіб на місце.

Завдяки незвичному розташуванню центру час очікування тут стає більш комфортним – його можна провести, роблячи покупки або відпочиваючи на фуд-корті. Стежити за чергою можна за допомогою спеціальних екранів, розміщених по всьому центру. Разом з тим, одне із завдань «прозорих офісів» – мінімізувати живу чергу, замінивши її електронною.

Центр, зокрема, надаватиме платні та безкоштовні послуги по лінії МВС. Це видача та обмін водійських посвідчень, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, замовлення і видача номерних знаків. Крім того, тут можна зареєструвати земельні ділянки, отримати виписку з Державного земельного кадастру, реєстрацію прав на нерухоме майно, реєстрацію декларацій у сфері містобудування та інші адміністративні послуги.