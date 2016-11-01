Порошенко привітав українців з 98-ю річницею проголошення ЗУНР

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Порошенко зауважив, що «сьогодні річниця знаменної події в історії національного державотворення – проголошення Західно-Української Народної Республіки».

«Український народе! Голосимо тобі вість про твоє визволення з віковічної неволі. Віднині Ти господар своєї землі, вільний горожанин Української Держави». Цими словами відозви Української Національної Ради було фактично утворено ЗУНР. А кількома годинами раніше, у ніч на 1 листопада 1918 року, українські стрілецькі частини під командуванням Дмитра Вітовського без жодного пострілу взяли під контроль найважливіші установи Львова», - йдеться у вітанні.

За словами президента, листопадова національно-демократична революція в Галичині стала важливою ланкою процесу, який завершився створенням у січні 1919 року єдиної соборної України, чим було продемонстровано усьому світові волю нашого народу до свободи і незалежності.

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«Відзначаючи ті буремні події, ми передусім віддаємо шану подвигу українців, які засвідчили незламність духу, самовідданість у боротьбі за національну державність. Соборність, здобута кров’ю мільйонів патріотів, та незалежність, яку нині боронять від агресора українські воїни, – є нашими священними надбаннями. Вітаю вас із цією визначною річницею. Бажаю усім миру, щастя і добра, а нашій Україні – перемоги, єдності та процвітання», - зауважив Порошенко.

Довідка УНІАН. 1 листопада 1918 року у Львові внаслідок збройного повстання українських солдатів на теренах Австро-Угорської монархії було проголошено Західно-Українську Народну Республіку. Упродовж майже п’яти місяців нинішній Івано-Франківськ (колишній Станіславів) був столицею ЗУНР на чолі з президентом, доктором Євгеном Петрушевичем.

Західно-Українська Народна Республіка проіснувала 257 днів до 15 липня 1919 року.