В Івано-Франківську урочистою ходою і святковим віче відзначили 98-річчя проголошення ЗУНР

Як передає кореспондент УНІАН в Івано-Франківську, колона з представників влади та громадськості міста, депутатів місцевої ради під звуки духового оркестру прибула до пам’ятника Героям ЗУНР на площі перед будинком правосуддя, де відбулося віче з нагоди 98-ї річниці створення ЗУНР.

До пам’ятника було покладено вінки під мелодію пісні «Коли ви вмирали, вам дзвони не грали…». У почесній варті біля пам'ятника стояли ветерани Української повстанської армії.

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На віче прикарпатців привітали із святом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, народний артист України Богдан Бенюк, заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічник та інші. Промовці наголошували, що прикарпатці мають гордитися тим, що саме галичани запропонували ідею і прийняли рішення про об’єднання ЗУНР і Української Народної Республіки.

«Це переможна сторінка нашої історії, коли українці відновили нашу незалежну державу, наголосив мер Івано-Франківська. - Саме першого листопада відбувся Листопадовий зрив. Ми не чекали тоді допомоги ні від кого. І нині ми боремося за нашу державу на двох фронтах. З нашим ворогом, з Росією, а з іншого боку – з олігархічними кланами, які керують нашою державою».

За словами Бенюка, сьогодні Україна переживає не менш трагічні часи. «Проте, мені приємно, що проїжджаючи до Івано-Франківська, я бачу добрі зміни у місті, - зауважив у своєму виступі народний артист. - А те, що засвітилися величезні статки людей, які перебувають при владі, не повинно бути у Європейській державі. Сьогоднішнє віче є прикладом того, що ми повинні бути єдиними. Приємно, що на віче багато молоді. Вам творити майбутнє Української держави».

Чоловічий хор «Червона калина» виконав низку патріотичних пісень. Всього у заході взяло участь понад 300 осіб.

Урочистості також відбулися у всіх райцентрах та містах Прикарпаття.

Довідка УНІАН. 1 листопада 1918 року у Львові внаслідок збройного повстання українських солдатів на теренах Австро-Угорської монархії було проголошено Західно-Українську Народну Республіку, яке очолив сотник Українського Січового Стрілецтва, вихованець Станіславівського «Пласту» Дмитро Вітовський. Упродовж майже п’яти місяців нинішній Івано-Франківськ (колишній Станіславів) був столицею ЗУНР на чолі з президентом, доктором Євгеном Петрушевичем. Західно-Українська Народна Республіка проіснувала 257 днів до 15 липня 1919 року.