"Блокпост" з броньовиком і хода патрулів: у центрі Львова відзначили 98-му річницю проголошення ЗУНР (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, біля головного входу до облдержадміністрації, на вулиці Винниченка, активісти встановили імпровізований "блокпост" з бронеавтомобілем і стрілецькі стійки, а реконструктори у формі українських січових стрільців вітали перехожих зі святом.

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Як розповів голова Товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» Любомир Горбач, місце для проведення дійства було вибрано не випадково.

«В ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року українські військові почали захоплювати у Львові важливі адміністративні будівлі: міську Ратушу, а також і Галицьке намісництво ― це сьогодні будівля Львівської облдержадміністрації. Сьогодні відтворюємо захоплення українськими вояками будівлі Галицького намісництва. «Утримуватимемо» установу упродовж дня, допоки намісник Австрії граф Гуйн не передасть владу українцям і не залишить це приміщення», - розповів Горбач.

Також сьогодні представники обласної та міської рад, громадськість міста вшанували подвиг творців ЗУНРу на Личаківському цвинтарі Львова - поклали квіти до Меморіалу вояків УГА, до могил Держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського, коменданта Січових стрільців Михайла Галущинського, керівника і засновника організації «Пласт» Олександра Тисовського, президента Національної ради ЗУНР Євгена Петрушевича.

Опісля священики всіх християнських конфесій відправили екуменічну панахиду на полі почесних поховань, біля могил загиблих під час проведення антитерористичної операції на сході України, присутні запалили лампадки та свічки.

Також сьогодні центральною частиною міста пройшла урочиста хода патрулів-реконструкторів у формі Українських січових стрільців в якій взяло участь близько 150 учасників.

Увечері в приміщенні Львівського національного академічного театру ім. Соломії Крушельницької відбудеться урочиста академія з нагоди 98-ї річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки.

Довідка УНІАН. 1 листопада 1918 року у Львові внаслідок збройного повстання українських солдатів на теренах Австро-Угорської монархії було проголошено Західно-Українську Народну Республіку, яке очолив сотник Українського Січового Стрілецтва Дмитро Вітовський.

Республіка фактично існувала протягом 1918-19 рр., формально ж і до 1923 р. на території Західної України зі столицею у Львові. Включала українські етнічні землі і охоплювала Галичину, Буковину і Закарпаття.