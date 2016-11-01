В Одесі викрито суддю, який вимагав 2 тисяч доларів хабара

Як повідомили УНІАН в управлінні СБУ в області, протиправні дії судді одного з місцевих судів Одеси і адвоката, які вимагали 2 тис. доларів за постанову про обрання запобіжного заходу на користь обвинуваченого, задокументувала Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою.

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Проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження щодо ст. 328 (розголошення державної таємниці) та 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

«На даний час тривають обшуки. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно правопорушників», - додали у відомстві.