Правоохоронці затримали шахраїв, які "допомагали" влаштуватися в НАБУ

Як повідомляє прес-служба НАБУ, трьох зловмисників затримано в момент отримання частини неправомірної вигоди – 4 тис. доларів.

Зазначається, що один із них видавав себе за співробітника НАБУ, використовуючи псевдопосвідчення працівника Бюро.

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"У вересні 2016 року до НАБУ звернувся один із кандидатів на посаду детектива з заявою про вимагання коштів за винесення позитивного рішення про працевлаштування. За даним фактом Управління внутрішнього контролю НАБУ відкрило кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою")", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в автомобілі зловмисників виявили близько десятка резюме осіб, яким пропонувалося працевлаштування в інших правоохоронних органах, а також документ (посвідчення) члена однієї з громадських організацій із співзвучною з НАБУ назвою.

"Саме такі документи використовували зловмисники, аби переконати кандидатів на посади у тому, що вони буцім-то можуть вплинути на рішення конкурсної комісії. Особи затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру", - повідомили в НАБУ.