У Харкові оголошено конкурс на проект пам'ятника на площі Свободи

Відповідне оголошення опублікував сайт мерії.

Як повідомив директор Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану міськради Олексій Садовський, до конкурсного проекту є чіткі вимоги, серед яких – максимальне збереження дерев при встановленні пам'ятника.

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За словами Садовського, оцінювати роботи буде професійне журі з 13 осіб, серед яких – архітектори, художники, діячі культури, історики та ін. Матеріали проектів подаються на розгляд журі анонімно.

Замовник конкурсу - виконком міськради.

Роботи можна надати в період з 16 по 20 січня 2017 року в Будинку архітектора (Харків, вул. Дарвіна, 9) відповідального секретаря конкурсу. Після 23 січня буде оголошено переможця конкурсу.

Участь у конкурсі - безкоштовна. Преміювання робіт не буде.

Переможець конкурсу отримує право брати участь у подальшій розробці проектно-кошторисної документації на правах автора.

Реконструкція скверу на площі Свободи почалася в серпні. Серед робіт, запланованих у рамках реконструкції, оновлення алей, створення квітників, майданчик з бруківки на місці, де стояв пам'ятник Леніну. Площа планується відновити в її первісному, історичному вигляді. Роботи планується завершити до кінця року, пише SQ.

Раніше міська влада заявляла, що на місці, де стояв пам'ятник Леніну, нічого встановлювати не планується, проте в оновленому сквері "буде своя родзинка".

У середині вересня харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що в сквері на площі Свободи в Харкові встановлять новий пам'ятник.