На Тернопільщині викрили агрофірму, яка самовільно захопила 67 га землі
12:35, 03 листопада 2016Суспільство
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Земельну ділянку було захоплено у 2008 році / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю у 2008 році самовільно зайняло та без будь-яких документів використовувало до цього часу земельну ділянку на території Хмелівської сільської ради Заліщицького району.
Площа ділянки – 66,77 га.
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки)
Розслідування у кримінальному провадженні триває.
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