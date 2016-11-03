На Тернопільщині викрили агрофірму, яка самовільно захопила 67 га землі

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю у 2008 році самовільно зайняло та без будь-яких документів використовувало до цього часу земельну ділянку на території Хмелівської сільської ради Заліщицького району.

Площа ділянки – 66,77 га.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки)

Розслідування у кримінальному провадженні триває.