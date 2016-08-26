У Дніпрі знесли відомий стихійний ринок "Шанхай"

Як повідомляє прес-служба Дніпропетровської міської ради, до цього ринок, що не відповідав жодним нормам і правилам розташування, функціонував десятиліттями.

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Зазначається, що ділянка колишнього ринку простяглася на понад півкілометра - лише з боку вулиці Боброва.

"На стихійну торгівлю люди скаржилися дуже давно. Більшість кіосків тут стоять просто на проїзній частині. Це ускладнює рух не лише автівкок містян, а і машин пожежної, "швидкої допомоги" і аварійних служб. Цьогоріч така безвідповідальність власників кіосків призвела до трагічних наслідків. У травні один з мешканців будинку по вул. Боброва помер через те, що "швидка" не могла дістатися оселі чоловіка", - зазначають у прес-службі.

Нині по вулиці Боброва працюють міські служби. За словами начальника управління реклами та торгівлі міськради Руслана Мороза, після того, як сміття та непотріб звідси вивезуть, комунальники розпочнуть реконструкцію дорожнього покриття.