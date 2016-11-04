У Тернополі розпочався 10-денний кінофестиваль-форум "КіноХвиля"

11:22, 04 листопада 2016
Суспільство
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Триватиме форум до 12 листопада.

Триватиме форум до 12 листопада

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, в рамках форуму окрім перегляду українських фільмів відбуватимуться зустрічі з режисерами та акторами, публічні дискусії.

Учора кінофестиваль відкрили голова Державного агентства України з питань кіно, продюсер та актор Пилип Іллєнко разом з кінокритиком та кіносценаристом Сергієм Тримбачем та режисером Тарасом Ткаченком.

«Сьогодні надзвичайно важливо проводити такі заходи, як «КіноХвиля», які стосуються просування українського кіно. Адже одним з головних викликів для української кіноіндустрії сьогодні є необхідність формувати свою аудиторію. На форумі будуть представлені українські сучасні фільми і ті, яким по 90 років. Останні презентуватимуть українські традиції кіношколи. На жаль, за останні два десятиліття українське кіно зникло з українських екранів і сьогодні кожен фестиваль, кожна прем’єра, які присвячені українському кіно, є дуже важливими, адже це дає можливість дивитися глядачам українські фільми і розуміти, що наше кіно має перспективу», – сказав під час виступу Іллєнко.

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У ході фестивалю буде продемонстровано фільми «Гніздо горлиці», «Брати. Остання сповідь», «Фараони», «Українські шерифи», «Війна за власний рахунок», «Повернення», «Політ золотої мушки» та інші.

Триватиме форум до 12 листопада.

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