Ті, хто викрав у зоні АТО брата співробітника СБУ, поки що не висували жодних вимог - Грицак

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак сьогодні на брифінгу в Одесі.

«Я можу підтвердити, що брата нашого співробітника справді викрали. Якщо не помиляюся, це сталося 19 жовтня, але тільки 1 листопада нам стали відомі деякі деталі. Вимог з боку "ДНР" або тих, хто його захопив, поки що жодних не висувалося», - зазначив Грицак.

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Голова СБУ додав, що місце перебування викраденого встановлено оперативним шляхом.

«Сьогодні ми включаємо його до списку тих, хто перебуває в полоні для того, щоб вжити заходів щодо звільнення... Це не найкращий метод для того, щоб залякати наших співробітників», - наголосив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада голова СБУ Василь Грицак підтвердив викрадення бойовиками родича співробітника СБУ на окупованому Донбасі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 1 листопада співробітник СБУ Донецької області повідомив у поліцію про викрадення його брата. Згідно з його інформацією, невідомі захопили брата 1980 р.н. в Донецьку 19 жовтня. Викрадений працює у ВАТ "Маріупольський морський порт".