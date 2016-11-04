Через загрозу провокацій Харків посилено охоронятимуть поліцейські і нацгвардійці

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.

Крім того, під час футбольного матчу між командами "Україна - Сербія", який відбудеться в Харкові 15 листопада, безпеку будуть охороняти 950 поліцейських і 100 військових Нацгвардії.

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Таку ж кількість правоохоронців буде задіяно для охорони порядку 19 листопада на стадіоні ФК "Металіст" під час гри між командами "Шахтар" і "Карпати".

Як повідомляв УНІАН, управління Служби безпеки України в Харківській області отримало інформацію про потенційні загрози проведення на території регіону масових протестних заходів антидержавного характеру з 4 по 20 листопада. За інформацією СБУ, заклики прийти на такі протестні акції поширюють через соціальні мережі представники проросійськи налаштованих політичних структур.

"Як дати проведення масових акцій антидержавного характеру вказано 4 листопада - так званий "День народної єдності", державне свято Російської Федерації, і 19 листопада - заплановано масові заходи у великих містах України в рамках акції "Тарифного опору", - попередила СБУ.