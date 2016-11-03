СБУ повідомила про підвищену загрозу терактів в Харкові

Про це йдеться у повідомленні Харківської міськради.

За інформацією СБУ, заклики прийти на такі протестні акції поширюють через соцмережі представники проросійськи налаштованих політичних структур.

"Як дати проведення масових акцій антидержавного характеру вказано 4 листопада - так званий "День народної єдності", державне свято Російської Федерації, і 19 листопада - заплановано масові заходи у великих містах України в рамках акції "Тарифного опору", - сказано в повідомленні.

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Харківська міськрада просить городян бути уважними та обережними в місцях масового скупчення людей.

Нагадаємо, 22 лютого вдень біля Палацу спорту у Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух.

В результаті теракту загинули дві людини (в т. ч. і один з координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Пізніше ще двоє померли в лікарні.