У Черкасах призначили керівника обласної поліції: протестувальники палили шини і проривались до будівлі

Як передає кореспондент УНІАН, активісти місцевих громадських організацій «Автомайдан Черкаси» та «Самооборона», а також члени політичної партії ВО «Свобода» зібралися під стінами головного управління Нацполіції в Черкаській області близько 17-ї години.

За їхніми словами, саме в цей час в актовому залі ГУНП мало відбуватися закрите представлення особовому складу нового керівника – уродженця Харкова Валерія Лютого.

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Активісти стверджують, що Лютий, будучи керівником поліції Кривого Рогу, нібито сприяв фальшуванню місцевих виборів. Також вони запевняють, що влітку полісмен показав вкрай низькі результати під час переатестації, тому має бути звільнений з органів, а не «відправлений» на Черкащину.

Близько півгодини активісти намагалися прорватися до приміщення. У цей час вони також підпалили під вікнами поліції шини. Після спілкування з т.в.о. керівника поліції області Валентином Кожухівським, протестувальники отримали «добро», щоб увійти в актовий зал. Проте там натрапили лише на півсотні офіцерів, самого ж Лютого не побачили.

«Самооборонівець» Олексій Ющенко та «свободівець» Юрій Ботнар закликали правоохоронців «бути з народом» і вкотре наголосили, що призначення Лютого не допустять.

«За нашою інформацією, він (Лютий –УНІАН) тут. Сюди прийшли наші «друзі»-міліціонери, щоб присягнути своєму новому начальнику. От ми і «підтягнули» сюди своїх хлопців», - наголосив член ГО «Автомайдан Черкаси» Олег Фогель і додав, що офіційний наказ про призначення нового начальника ГУНП активістам не показують.

У свою чергу керівник відділу комунікацій ГУНП в Черкаській області Дмитро Грищенко, який також був присутнім в залі засідань, запевнив активістів, що мету зборів йому не повідомляли.

«Була команда зібратися всім в залі. Ми як поліцейські не просимо уточнювати, навіщо. От і зібралися», - зазначив Грищенко.

Ближче до шостої години майже всі працівники поліції зал засідань покинули. Активісти ж наголосили, що свої мітинги будуть проводити, доки наказ про призначення Лютого не скасують.

«Ми вимагаємо призначити нам чесного правоохоронця, кандидатура якого буде погоджена із громадськістю», - заявив очільник «Автомайдан Черкаси» Сергій Яковенко.

Близько 19-ї години Лютий таки вийшов до активістів і закликав їх покинути приміщення ГУНП. Правоохоронець недовго поспілкувався із громадськістю, яка вимагала в нього написати рапорт на звільнення. Після цього Лютий вийшов із управління і під крики «ганьба» поїхав на автомобілі з місця подій.

***Валерій Лютий очолював УВС Кривого Рогу з вересня 2015 року.