У центрі Києва сталися нові зіткнення вкладників банків з поліцією
Поліцейські затримали найбільш активних учасників опору.
Як передає кореспондент УНІАН, у поліції не вистачає співробітників для того, щоб заблокувати мітингувальників на узбіччях: як тільки правоохоронці відтісняють мітингувальників з однієї сторони, вони поступово заходять з іншої на проїжджу частину.
Таким чином, перехрестя Хрещатика і Михайлівської досі заблоковане для транспорту.
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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні близько 100 вкладників неплатоспроможного банку “Михайлівський” перекрили вулицю Хрещатик на перетині з вулицею Інститутською. Вони вимагають від влади, зокрема від голови НБУ Валерії Гонтаревої, щоб їм виплатити гроші, які вони мали у банку.
Пізніше на перетині вулиці Хрещатик і Михайлівської між вкладниками банку “Михайлівський” і поліцейськими виникли сутички. Поліцейські затримали найактивніших учасників спротиву.