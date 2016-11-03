У центрі Києва сталися нові зіткнення вкладників банків з поліцією

Як передає кореспондент УНІАН, у поліції не вистачає співробітників для того, щоб заблокувати мітингувальників на узбіччях: як тільки правоохоронці відтісняють мітингувальників з однієї сторони, вони поступово заходять з іншої на проїжджу частину.

Таким чином, перехрестя Хрещатика і Михайлівської досі заблоковане для транспорту.

Читайте такожУ Києві заарештували фігуранта справи про виведення майже мільярда гривень з банку "Стандарт"

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні близько 100 вкладників неплатоспроможного банку “Михайлівський” перекрили вулицю Хрещатик на перетині з вулицею Інститутською. Вони вимагають від влади, зокрема від голови НБУ Валерії Гонтаревої, щоб їм виплатити гроші, які вони мали у банку.

Пізніше на перетині вулиці Хрещатик і Михайлівської між вкладниками банку “Михайлівський” і поліцейськими виникли сутички. Поліцейські затримали найактивніших учасників спротиву.