Деканоїдзе обіцяє врахувати думку громадськості щодо призначення голови поліції Черкащини

Про це вона заявила в коментарі DT.UA увечері в п'ятницю, 4 листопада.

"Ми будемо радитися з усіма, в тому числі, з громадськістю. І приймемо рішення", – сказала Деканоїдзе.

На уточнююче запитання про позицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голова НПУ відповіла, що консультації з ним також будуть проведені.

Як стало відомо виданню, черкаські активісти звернулися до голови МВС Авакова, заявивши, що вони виступають категорично проти призначення Валерія Лютого начальником ГУ НПУ в Черкаській області.

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"Цей чоловік був радником одіозного мера Харкова Геннадія Кернеса, на виборах в Кривому Розі сприяв фальсифікаціям на користь представника "Оппоблока" Юрія Вілкула, а якихось успіхів у боротьбі зі злочинністю громада Кривого Рогу не бачить", – сказано у зверненні, підписаному представниками ГО "Автомайдан-Черкаси", ОК "Азов-Черкаси", "Правого сектору", "Ультрас-Черкаси", "Союзу ветеранів ВДВ", ВО "Свобода" та інших організацій і політсил, а також місцевими депутатами.

Автори звернення звернули увагу, що за результатами атестації Лютий був рекомендований на пониження в посаді через низькі бали, отримані при тестуванні.