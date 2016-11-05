На Закарпатті затримали 22 нелегалів, які намагалися потрапити до ЄС (відео)

Українські та словацькі прикордонники затримали на Закарпатті 22 нелегальних мігрантів з країн Південно-Східної Азії.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, прикордонники відділу "Новоселиця" Чопського загону виявили 16 невідомих осіб азійської зовнішності, з яких 12 чоловіків та 4 жінки намагалися незаконно перетнути кордон. Їх затримали на відстані близько 200 метрів від лінії державного кордону.

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Відразу про даний факт українські прикордонники поінформували правоохоронців Словаччини і надалі почали спільні пошукові заходи з метою виявлення інших організованих груп. Як наслідок, словацькі прикордонники недалеко від кордону затримали ще одну групу мігрантів у складі 6 осіб.

"Всі затримані документів при собі не мали, проте пояснили, що вони громадяни В'єтнаму, Афганістану, Ірану, Індії та Пакистану і планували незаконно потрапити до країн Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, 16 порушників доставлено до пункту тимчасового тримання Чопського загону. Тривають заходи щодо встановлення осіб затриманих, обставин правопорушення та складання відповідних процесуальних документів.