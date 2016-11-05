На Закарпатті затримали 22 нелегалів, які намагалися потрапити до ЄС (відео)

12:01, 05 листопада 2016
Суспільство
529 0

У затриманих не було документів, проте вони пояснили, що є громадянами В'єтнаму, Афганістану, Ірану, Індії та Пакистану і хотіли потрапити до країн ЄС.

Прикордонники / dpsu.gov.ua

Українські та словацькі прикордонники затримали на Закарпатті 22 нелегальних мігрантів з країн Південно-Східної Азії.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, прикордонники відділу "Новоселиця" Чопського загону виявили 16 невідомих осіб азійської зовнішності, з яких 12 чоловіків та 4 жінки намагалися незаконно перетнути кордон. Їх затримали на відстані близько 200 метрів від лінії державного кордону.

Читайте такожВ Угорщині затримали українця за перевезення 33 мігрантів з Азії

Відразу про даний факт українські прикордонники поінформували правоохоронців Словаччини і надалі почали спільні пошукові заходи з метою виявлення інших організованих груп. Як наслідок, словацькі прикордонники недалеко від кордону затримали ще одну групу мігрантів у складі 6 осіб.

"Всі затримані документів при собі не мали, проте пояснили, що вони громадяни В'єтнаму, Афганістану, Ірану, Індії та Пакистану і планували незаконно потрапити до країн Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, 16 порушників доставлено до пункту тимчасового тримання Чопського загону. Тривають заходи щодо встановлення осіб затриманих, обставин правопорушення та складання відповідних процесуальних документів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter