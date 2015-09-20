На Волині прикордонники затримали групу нелегалів з Пакистану

У Волинській області прикордонники затримали групу нелегальних мігрантів з Пакистану, які прямували через Україну до Німеччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луцького прикордонного загону, групу нелегалів виявили 18 вересня у результаті реалізації оперативної інформації.

Чотирьох іноземців прикордонний патруль затримав на ділянці відділу "Самари", між білоруським населеним пунктом Леліково та українським селом Оріхове.

Як наголошується в повідомленні, під час бесіди з затриманими встановлено, що всі вони прибули з Пакистану. У подорожі за винагороду по 5 тисяч доларів за кожного чоловікам допомагав їхній співвітчизник. Затримані повідомили, що за ці гроші він повинен був доставити їх до Німеччини. Також чоловіки вказали, що з Пінська до українсько-білоруського кордону вони дісталися на таксі за 800 доларів США.

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На даний час нелегальні мігранти знаходяться в спецприміщенні Луцького прикордонного загону.