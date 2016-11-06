Помер суддя Конституційного суду Олег Сергейчук

Як повідомили УНІАН у Секторі інформаційно-аналітичної роботи КСУ, церемонія прощання з суддею відбудеться 7 листопада, о 13:00, у меморіальній залі лікарні Феофанія (Київ). Олега Сергейчука поховають на Байковому кладовищі.

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Олег Сергейчук народився 8 грудня 1966 року в м. Севастополь. Після закінчення у 1991 році Одеського державного університету імені І. Мечнікова працював стажером Нахімовського районного народного суду Севастополя. Потім працював в.о. народного судді Нахімовського районного народного суду Севастополя, заступником голови Нахімовського районного народного суду Севастополя, начальником Севастопольського міського управління юстиції. З січня по грудень 2005 року був суддею Київського міжобласного апеляційного господарського суду. Протягом 2006–2010 років – суддя Вищого адміністративного суду України, голова кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів України.

У вересні 2010 року X з’їздом суддів України був призначений суддею КСУ. Олег Сергейчук був у складі робочої групи Вищого адміністративного суду України щодо внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України.