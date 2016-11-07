У "Правому секторі" заперечують свою причетність до сутичок у Львові

У неділю ввечері у Львові сталися масові сутички між активістами "Правого сектору" та ліворадикального "Автономного опору", повідомляє ТСН.ua.

Пізніше на одній із офіційніх сторінок "Правого сектора" у соціальній мережі з'явилося повідомлення про причетність активістів "Правого сектора" до сутичок, однак потім воно було видалене.

"Близько сьомої вечора ми зібралися на віче біля пам'ятника Шептицькому. Нас було десь 400 людей, не лише представники "Правого сектора", а й "Азову", інші активісти. Ми провели мирне зібрання і розійшлись. Згодом були повідомлення про сутички. Моїх людей там не було, я нікого туди не відправляв", - розповів виданню лідер місцевого "Правого сектору" Тарас Хамер.

За його словами, один з активістів "Правого сектору" написав про сутички, які відбулися на вул. Залізничній, від імені сторінки "Правого сектору". Однак, на вимогу Тараса Хамера цей допис було видалено. Бо, мовляв, інформацію могли використати проти активістів. "Наших людей там не було, я не знаю, хто спричинив ці сутички", - додав Тарас Хамер.

До участі у подіях може бути причетне також праворадикальне угрупування "С14".

Принаймні, про це йдеться на офіційній сторінці організації у соцмережі.

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Вони стверджують, що в результаті сутичок кілька людей отримали поранення.

У поліції підтвердили факт масових сутичок, у яких взяли участь близько 200 осіб з обох боків. На місце події прибуло 10 патрульних екіпажів поліції, яким вдалося навести порядок – агресивно налаштовані молодики з обох боків просто розбіглися. За даними поліції, поранених у ході сутичок нема.

Нагадаємо, що раніше генеральний прокурор РФ Юрій Чайка звинуватив українську організацію "Правий сектор" у спробах масових заворушень, для здійснення державного перевороту в Росії.

Про це він написав у доповіді про "стан правопорядку та законності" підготовленому для Ради Федерації.

За словами генпрокурора РФ, через сторінки соціальної мережі "Вконтакте" прихильники "Правого сектору" намагалися організувати масові заворушення та публічні акції.