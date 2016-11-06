У Львові сталися масові сутички між "Правим сектором" та ліворадикалами

За попередньою інформацією, у сутичках на вул. Залізничній брали участь близько 200 осіб з обох боків, були застосовані димові шашки і петарди, повідомляє ZAXID.NET.

Сутички виникли між представниками «Правого сектора» і активістами ліворадикального «Автономного опору». Останні мали намір 6 листопада провести вуличний марш на честь Нестора Махна. Напередодні суд заборонив проведення такого маршу.

Як повідомили представники «Автономного опору» у соціальних мережах, на соціальний центр «Цитадель» напали представники «Правого сектора».

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Увечері 6 листопада активісти "Правого сектору" прийшли до соціального центру "Цитадель", де розташовується офіс анархістів. "Ми все відбили, з нашого боку немає ніяких втрат", - повідомили у соцмережах активісти "Автономного опору".

На відео, які ліві радикали виклали у Мережу, видно, як вони готуються протистояти своїм політичним опонентам, кричать "Слава Україні!", чути вибухи петард. Згодом приїжджає поліція та стає поміж сторонами.

У поліції виданню ZAXID.NET підтвердили факт масових сутичок, у яких взяли участь близько 200 осіб з обох боків. На місце події прибуло 10 патрульних екіпажів поліції, яким вдалося навести порядок – агресивно налаштовані молодики з обох боків просто розбіглися. За даними поліції, поранених у ході сутичок нема.