На Тернопільщині поблизу одного з сіл виявили артснаряди та 50-кілограмову авіабомбу

12:49, 07 листопада 2016
Суспільство
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Також було виявлено 50-кілограмову фугасну авіабомбу.

Також було виявлено артснаряди

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, на небезпечну знахідку натрапили у вихідні у полі жителі села Мала Плавуча Козівського  району.

Також ними було виявлено артснаряди.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області, які прибули на місце виклику, встановили, що  вибухо-небезпечні предмети є артснарядами калібром 122, 152, 76 та 75 мм часів Другої світової війни.

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Також було виявлено 50-кілограмову фугасну авіабомбу.

На місці знахідки триває обстеження прилеглої території, після чого всі вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знищені шляхом контрольованого підриву.

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