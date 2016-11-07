На Тернопільщині поблизу одного з сіл виявили артснаряди та 50-кілограмову авіабомбу

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, на небезпечну знахідку натрапили у вихідні у полі жителі села Мала Плавуча Козівського району.

Також ними було виявлено артснаряди.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області, які прибули на місце виклику, встановили, що вибухо-небезпечні предмети є артснарядами калібром 122, 152, 76 та 75 мм часів Другої світової війни.

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Також було виявлено 50-кілограмову фугасну авіабомбу.

На місці знахідки триває обстеження прилеглої території, після чого всі вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знищені шляхом контрольованого підриву.