В Одеській області виявлено склад боєприпасів часів Другої світової війни

Як повідомили УНІАН в Південному регіональному управлінні державної прикордонної служби України, 15 вересня прикордонники при перевірці інформації, що надійшла від мешканця населеного пункту Дальничен зазначеного району, виявили склад артилерійських снарядів.

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Про даний факт прикордонники проінформували співробітників ДСНС.

«До їх прибуття прикордонники обгородили ділянку місцевості навколо виявленої вибухонебезпечної знахідки та з метою недопущення підходу сторонніх осіб, забезпечили охорону», - додали в управлінні.

Надалі на цьому місці було виявлено 11 артилерійських гільз і 27 артилерійських снарядів калібру 100 мм, а також 5 запалювачів до них німецького виробництва.

Всі небезпечні предмети вилучені працівниками ДСНС для подальшого знешкодження.