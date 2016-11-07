У Тернополі працівники залізниці отримали житло у будинку, який відремонтували за 23 мільйони

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в урочистому врученні ключів взяв голова ОДА Степан Барна.

«Сьогодні ми вирішуємо і соціальне питання, і питання розвитку та перспективи сфери залізничного транспорту на Тернопільщині, у якій працює понад 3,5 тисячі осіб. Це мільйони надходжень податків. Тож крім слів щирої вдячності за наполегливу працю ми підтримуємо цих людей реальними справами», – сказав Барна.

Старий гуртожиток на вул. Шопені ремонтували 3 роки.

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У старій будівлі під час реконструкції зробили шатрових дах, старі дерев’яні перекриття замінили на монолітні залізобетонні, проклали нові зовнішні та внутрішні інженерні мережі, зробили надбудову, впритул до будинку збудували ще 4 поверхи.

Загалом в капремонт та прибудову «Укрзалізниця» вклала 23 млн грн.

У зданому будинку працівники залізниці отримали 44 однокімнатні квартири та 8 двокімнатних. Крім того, для багатодітних родин виділено по дві квартири.

«Для мешканців, які проживатимуть у цих квартирах, вже створені всі належні умови. Зроблений ремонт, встановлені газові плити, котли, умивальники, ванни», – зазначив начальник регіональної філії «Львівська залізниця» Іван Груник.

Людям пообіцяли, що в перспективі вони зможуть отримати право власності на займане житло у відремонтованому гуртожитку.