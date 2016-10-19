В Одесі забудовник зніс старовинний особняк, на черзі — палац

Сталося це сьогодні, повідомили "Думській" очевидці.

Так, в липні Одеська міськрада затвердила детальний план території, що передбачає забудову ділянки колишнього шкірно-венерологічного диспансеру №3, де і розташована старовинна будівля. На цьому місці з'являться два зблокованих 25-поверхових житлових будинки.

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Громадськість просила забудовника не зносити особняк, але бізнесмени не прислухалися. Формально все зроблено за законом — дача Тіля не значиться у реєстрі нерухомих пам'яток культурної спадщини.

Аналогічна доля, судячи з усього, очікує найближчим часом інший колись розкішний будинок - колишню дачу Докса, що на території колишнього ж санаторію "Дружба" в Аркадії. Зараз по сусідству з руїнами щосили ведуться підготовчі роботи. Там теж виростуть висотки.