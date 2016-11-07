На Рівненщині невідомі намагались зіштовхнути авто прикордонників у кювет

У Рівненській області невідомі на автомобілі намагались заблокувати рух прикордонного наряду, який їхав службовим авто. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зазначається, що близько 3-ї години ночі між населеними пунктами Жадень та Миляч прикордонний патруль спробували блокувати невідомі на трьох автомобілях.

«Зокрема, транспортними засобами «Мерседес Віто», «Фольксваген-Кадді» та «Опель Вектра» вони намагалися притиснути прикордонний «УАЗ» до узбіччя дороги, можливо навіть скинути в кювет. Всі автівки були без номерних знаків», - йдеться у повідомленні.

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У ДПСУ підкреслили, що авто прикордонників вдалося уникнути перекидання. Прикордонники застосували зброю та здійснили попереджувальні постріли в повітря, після чого невідомі поїхали.

«Наразі оперативними шляхами встановлюється коло причетних до нападу осіб», - йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 348 ККУ щодо посягання на життя працівника правоохоронного органу під час виконанням службових обов'язків до Нацполіції направлено повідомлення. В даний час очікується внесення даних до ЄРДР.