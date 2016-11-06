У Хмельницькому внаслідок ДТП за участю патрульного автомобіля загинув таксист (фото)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в області, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 36-річний водій таксі.

У поліції поінформували, що за кермом службового автомобіля перебував 26-річний поліцейський. Екіпаж з увімкненими проблисковими маячками їхав на терміновий виклик – одна з хмельничанок повідомила, що до її помешкання намагаються проникнути невідомі особи.

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«Патрульні пройшли медичне обстеження, але від госпіталізації відмовилися. Експертиза на вміст алкоголю у крові засвідчила, що усі члени екіпажу були тверезі», - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням обставин ДТП займається прокуратура.