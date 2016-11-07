Диспетчер повернув літак "Бєлавіа" згідно з міжнародною практикою - "Украерорух"

Про це йдеться у відповіді "Украероруху" на запит 112.ua.

"В "Украерорух" надійшла інформація про необхідність повернути літак рейсу BRU840 авіакомпанії "Бєлавіа" у зв'язку з загрозою національній безпеці України, що і було виконано. Диспетчер обслуговування повітряного простору діяв в інтересах національної безпеки України та у відповідності з міжнародною практикою", - йдеться у відповіді "Украероруху".

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Як відомо, 21 жовтня СБУ змусила пасажирський літак компанії "Бєлавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ, повернутися в Київ. При цьому українська сторона нібито пригрозила білоруському літаку винищувачами. СБУ спростувала цю інформацію.

Причина дій СБУ – присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника "Антимайдану". Підозрюваного зняли з літака і обшукали. Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він прибув до Мінська іншим авіалайнером.

МЗС Білорусі вручило ноту тимчасовому повіреному у справах України. Білорусь на офіційному рівні вимагає вибачень та грошових компенсацій від України.