Скандал в українському небі: у "Белавіа" розраховують, що Київ виплатить компенсацію за повернення літака

Про це заявив генеральний директор авіакомпанії Анатолій Гусаров, передає "СБ. Беларусь сегодня".

За його словами, зараз у компанії працюють з українськими колегами, щоб визначитися з відшкодуванням витрат.

Читайте такожСкандал з літаком "Белавіа": у Білорусі опублікували переговори екіпажу з українським диспетчером

"Найближчим часом це питання буде закрито", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня СБУ змусила пасажирський літак компанії «Бєлавіа», який вилетів з аеропорту «Жуляни» в Мінськ, повернутися в Київ. При цьому українська сторона нібито погрожувала білоруському літаку винищувачами. СБУ спростувала цю інформацію.

Причиною дій СБУ була присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника «Антимайдану». Підозрюваного зняли з літака й обшукали. Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він прибув до Мінська іншим авіалайнером.

Читайте такожЧи були винищувачі: в СБУ пояснили інцидент з літаком "Белавіа" в Києві

МЗС Білорусі вручило ноту тимчасовому повіреному у справах України. Білорусь на офіційному рівні вимагає від України вибачень та грошової компенсації збитків авіакомпанії.

У МЗС України заявили, що з приводу ноти МЗС Білорусі будуть працювати з компетентними органами.

Білоруські ЗМІ вже оприлюднили розшифровку переговорів пілотів "Белавіа" з українським диспетчером, в якій йдеться про "загрозу застосування бойової авіації". Зокрема, диспетчер під час зв'язку з пілотом повідомив йому: "Белавіа-840", надійшла вказівка: вам необхідно повернутися на аеродром вильоту Жуляни. За невиконання буде піднята бойова авіація на перехоплення». За словами диспетчера, інформація надійшла від "Украероцентру".