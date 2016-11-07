Деканоідзе жалкує з приводу рішення начальника поліції Одещини піти у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це Деканоідзе сказала сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Звичайно, я знала, тому що це було особисте рішення Георгі. Він був чесним поліцейським і шкода, що він прийняв таке рішення”, - сказала Деканоідзе.

Читайте такожДеканоідзе: За рік із Нацполіції звільнено близько 5600 співробітників

Водночас вона не уточнила, які саме причини могли вплинути на рішення начальника поліції Одещини піти з посади.

Разом з тим голова Нацполіції зазначила, що за підсумками проведеної в регіоні атестації недокомплект особового складу становить близько 25%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, Лорткіпанідзе заявив, що йде у відставку з посади начальника главку Нацполіції Одеської області, яку він обіймав із червня 2015 року.