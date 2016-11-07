Деканоідзе жалкує з приводу рішення начальника поліції Одещини піти у відставку
Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе заявляє, що жалкує з приводу рішення Георгі Лорткіпанідзе піти у відставку з посади начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Деканоідзе сказала сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
“Звичайно, я знала, тому що це було особисте рішення Георгі. Він був чесним поліцейським і шкода, що він прийняв таке рішення”, - сказала Деканоідзе.
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Водночас вона не уточнила, які саме причини могли вплинути на рішення начальника поліції Одещини піти з посади.
Разом з тим голова Нацполіції зазначила, що за підсумками проведеної в регіоні атестації недокомплект особового складу становить близько 25%.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, Лорткіпанідзе заявив, що йде у відставку з посади начальника главку Нацполіції Одеської області, яку він обіймав із червня 2015 року.