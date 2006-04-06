13 підлітків захворіли на гепатит А

З 1 по 5 квітня до Вашківської лікарні Вижницького району Чернівецької області та обласної клінічної лікарні Чернівців з підозрою на захворювання вірусним гепатитом А із с. Вали Вижницького району госпіталізовано 13 дітей (віком від 12 до 15 років).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, перебіг хвороби - легкої важкості. Фахівцями СЕС проводяться роботи по встановленню імовірного джерела захворювання та контактної групи, комплекс санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів для недопущення масового спалаху інфекційного захворювання населення. За фактом події проводиться розслідування.