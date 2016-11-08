У КМДА мають намір лікувати онкохворих чорнобильців кров’ю телят вартістю у мільйон

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК)

Всього на закупівлю таких “ліків” чиновники запланували витратити 703 тисячі гривень.

Про це стало відомо з документації тендеру, оголошеного в системі Прозорро. Сам аукціон має відбутися 17 листопада.

Відповідно до тендерної документації, для лікування онкології у найбільш постраждалої внаслідок чорнобильської катастрофи категорії громадян, чиновники КМДА мають намір закупити 11 препаратів, 7 з яких взагалі не є лікарськими засобами, а біологічно активними добавками, вітамінами або амінокислотами.

Як зазначають в ЦПК, з 11 найменувань лише один препарат є антибіотиком. Усі препарати, які хоче закупити КМДА для лікування онкології, є непрофільними для застосування у боротьбі з цією хворобою.

Так, наприклад, КМДА хоче закупити депротеїнізований гемодериват з крові телят, відомий під торговою назвою «Актовегін». По-суті, цей препарат є витяжкою з крові телят та як лікарський засіб не зареєстрований в жодній розвинутій країні світу. Він також відсутній в переліку ліків для використання в США чи країнах ЄС.

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“Усі без винятку препарати, які хочуть закупити для лікування онкохворих чорнобильців, не мають нічого спільного з лікуванням раку, – стверджує Андрій Безносенко, головний лікар Інституту раку. – По суті, лише один препарат з 11 найменувань – антибіотик, який – іноді використовують при хіміотерапії та після операцій з видалення злоякісних пухлин. Всі ж інші є супровідними препаратами, їх ефективність не доведена жодними дослідженнями, які базуються на принципах доказової медицини”.

Це, зокрема, L-лізину есцинат, Аргініну глутамат, Трометамолова сіль α-ліпоєвої (тіоктової) кислоти, Піридоксину гідро хлорид, тіаміну гідрохлорид, ціанокобаламін, Магнію аспарагінат, калію аспарагінат, Магнію аспарагінат, калію аспарагінат, Тіотриазолін та Пентоксифілін.

Замість того, щоб закуповувати препарати, які використовують у хіміотерапії, КМДА, згідно оголошеного тендеру, мають намір придбати для киян панкреатин – фермент підшлункової залози, що покращує процес травлення.

“Українське законодавство сьогодні дозволяє закупівлю за бюджетні кошти препаратів без клінічно доведеної ефективності, – розповідає Вікторія Тимошевська, лікар, керівник програми «Громадське здоров’я», міжнародного фонду «Відродження». – Фактично, лікарі можуть замовляти будь-які препарати, керуючись власним досвідом використання або застарілими принципами та не пояснюючи, навіщо вони потрібні в лікуванні. Таким чином замовляються не життєво-необхідні для пацієнта ліки, а ті, що нав’язані представниками фармацевтичних компаній-виробників. Тому, замість хіміотерапії, яка потрібна для лікування онкології, КМДА замовляє хворим на рак людям пігулки для травлення, вітаміни чи БАДи, які не використовуються в світі, адже не мають доведеної клінічної ефективності. Лікарі називають такі препарати коротко – “фуфломіцинами”, – додає лікарка.

За словами юриста Центру протидії корупції Олени Щербан, вирішити проблему може запровадження єдиного національного переліку лікарських засобів, до якого будуть включені препарати із доведеною ефективністю, а не всі підряд, як це відбувається зараз.

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“Нині нацперелік лікарських засобів складається практично зі всіх ліків, зареєстрованих в Україні. Тому заклади охорони здоров’я за гроші державного чи місцевого бюджетів можуть закуповувати препарати попри їх фармако-економічну доцільність, і заробляти на цьому, отримуючи грошове заохочення від представників виробників подібних препаратів”, – додає юрист.

Як повідомляв УНІАН, в квітні заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник пообіцяв контролювати прозорість тендерів на закупівлю ліків для онкохворих.