Порошенко привітав із Днем української писемності та мови
11:07, 09 листопада 2016Суспільство
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Сьогодні відзначається 19-ий з День української писемності та мови.
Порошенко привітав із Днем української писемності та мови / УНИАН
«Сьогодні наша держава відзначає День української писемності та мови. Хай вічно звучить українська мова – душа і серце нашого народу!», - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в рамках відзначення Дня української писемності та мови на "Українському радіо" відбудеться радіодиктант національної єдності.
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