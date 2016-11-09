Порошенко привітав із Днем української писемності та мови

«Сьогодні наша держава відзначає День української писемності та мови. Хай вічно звучить українська мова – душа і серце нашого народу!», - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в рамках відзначення Дня української писемності та мови на "Українському радіо" відбудеться радіодиктант національної єдності.