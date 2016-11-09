Митрополит Антоній у день Нестора Літописця нагадав про відповідальність за долю України

Про це сказав керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київських духовних шкіл, митрополит Антоній (Паканич), повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Праці Нестора Літописця були нерозривно пов'язані з вірою. Кожен, хто працює зі словом, має в особі преподобного свого небесного покровителя. Тому всім, для кого розповсюдження інформації є професією, важливо пам'ятати про відповідальність за душі та уми читачів, слухачів і глядачів. Адже словом можна зцілити, надихнути на добрі справи, а можна і погубити. Можна вплинути не лише на життя окремих людей, але і на долю всієї країни», - зазначив керуючий справами УПЦ.

Владика вважає символічним те, що день пам'яті преподобного Нестора збігається з Днем української писемності та мови.

«Кожен з нас пише літопис свого життя своїми словами і вчинками. І від цього багато в чому залежить, що ми залишимо нащадкам. Преподобний Нестор був одним із наших святих предків, трудами і молитвами яких створювалася наша країна з її великою історією і глибокою культурою», - зазначив митрополит Антоній.

Також митрополит Антоній нагадав про те, що мощі преподобного Нестора Літописця покояться у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, куди щодня приходить безліч віруючих з проханнями про заступництво і покровительство.

«Цей святий - небесний покровитель наших Київських духовних шкіл - академії і семінарії. 9 листопада у нас особливе свято - Актовий день, коли викладачі і студенти підбивають підсумки навчання і наукової діяльності, розділяючи свою радість з численними гостями. Ми згадуємо усіх святих, чий життєвий шлях був пов'язаний з Київською академією. А їх у нас понад п'ятдесят - вихованців академії різних років, зарахованих до лику святих», - підсумував ректор Київських духовних шкіл.

*** Преподобний Нестор Літописець народився в 50-х роках ХІ століття в Києві. Юнаком він прийшов до преподобного Феодосія і став послушником у Печерському монастирі. В обителі він виконував послух літописця. Перу преподобного Нестора належать кілька книг, в тому числі і знаменита «Повість минулих літ», на створення якої він витратив більшу частину свого життя. Багато вчених називають Нестора Літописця першим істориком Русі. Преподобний Нестор написав перші давньоруські житія: «Читання про Бориса і Гліба» і «Житіє Феодосія Печерського».

Головним подвигом життя преподобного стало складання «Повісті минулих літ». У роботі він використовував велику кількість історичних джерел, які осмислив з церковної точки зору. Преподобний Нестор помер близько 1114 року, заповівши печерським ченцям-літописцям продовження своєї праці. Нестор Літописець є покровителем викладачів і учнів, журналістів та вчених. Студенти Київських духовних шкіл звертаються до святого, просячи у нього допомоги і підтримки в справі осягнення богословських наук.