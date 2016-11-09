Третій Майдан для України стане останнім - волонтер

Таку думку висловив волонтер проекту "Повернись живим" Віталій Дейнега, передає "Обозреватель".

"Будуть спроби дестабілізації, майданів, якихось провокацій. Це може бути що завгодно: від псевдонападів на філії російських компаній такими спонсорованими РФ ультраправими українськими псевдоорганізаціями, як "Боротьба", "Братство"... Можуть кудись не туди кинути камінь, як це було раніше на Майдані, коли захопили готель "Козацький" і розбили відділення російського банку", - зазначив він.

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Як наголосив Дейнега, є ефективні способи протистояння дестабілізації ситуації в Україні.

"З цим можна боротися. Це не означає, що ми підтримуємо владу чи всім задоволені, але третій Майдан для України стане останнім. На цьому сходяться багато експертів. Наведу приклад, як жителі Волновахи відстояли своє місто, коли там були спроби дестабілізації ситуації... Місцеві розмалювали площу в жовто-блакитний колір, і не було навіть ракурсу, щоб зняти картинку для ТБ. Вони прийшли, поскандували і все. Коли бачите подібні збіговиська, то просто заявіть про те, що дотримуєтеся іншої точки зору. У Facebook багато адекватних людей, які на це відреагують", - підсумував він.